OM start strafrechtelijk onderzoek naar dood van vrouw (40) uit Winkel

WINKEL - Het Openbaar Ministerie (OM) is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de doodsoorzaak van de 40-jarige vrouw die afgelopen weekend dood werd gevonden in een woning aan de Narcislaan in Winkel. Er zijn vermoedens dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen.

De man (39) die diezelfde dag door de politie werd aangehouden, wordt officieel verdacht: hij is vandaag voorgeleid voor de rechter-commissaris en zit in 'volledige beperkingen'. Dit houdt in dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld en alleen zijn advocaat bij hem mag komen.

Strafrechtelijk onderzoek loopt

Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen waar de man van wordt verdacht, hoe de vrouw om het leven is gekomen of wat de man van haar is. "Het strafrechtelijk onderzoek loopt en hangende dat onderzoek kunnen we vooralsnog niets zeggen", aldus Marleen van Fessem.

"Bovendien zit verdachte in volledige beperkingen. Toedracht, verdenking, onderlinge relatie; dat zijn allemaal zaken die deel uitmaken van het onderzoek en waarvan het nu nog te vroeg is om daarover iets te kunnen melden."

Sectie

Er is gisterochtend sectie verricht op het lichaam van de vrouw. Aan de hand van de uitkomsten is de man officieel als verdachte aangemerkt. Hij blijft in ieder geval twee weken vastzitten, daarna oordeelt de rechter-commissaris of hij langer vast moet blijven.

Al toen haar lichaam werd gevonden, werd door de politie gesproken over 'verdachte omstandigheden'. De man werd gelijk aangehouden.