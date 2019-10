Haarlemse supermarkt probeert op ludieke wijze eigenaar van knuffel terug te vinden

HAARLEM - Het winkelpersoneel van de DekaMarkt in winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem zoekt op een wel heel bijzondere manier naar de eigenaar van een verloren knuffel. Het groene monster mocht vandaag 'een dagje meelopen' in de supermarkt.

De supermarkt deelde de foto's van de 'meeloopdag' op Facebook. Zo mocht de knuffel achter de kassa staan en heeft hij vakken gevuld, brood gesneden en wat administratie gedaan achter de computer.

"We hebben het idee vanochtend bedacht met drie collega's", vertelt een medewerker van de DekaMarkt aan NH Nieuws. "Onze supermarkt zit in winkelcentrum Schalkwijk en die hebben ook een Facebookpagina. Daar worden wel vaker berichtjes over zoekgeraakte spullen gedeeld, dus wij besloten het ook eens te proberen."

Hoewel veel mensen moeten lachen om de actie, is volgens de medewerker de eigenaar van de knuffel nog niet gevonden. Het winkelpersoneel hoopt de twee vandaag nog te kunnen herenigen.