DekaMarkt Wormerveer eindelijk weer open na instortingsdrama: "Het was een groot gemis"

WORMERVEER - Het leek vanmorgen even alsof er een minuut gratis gewinkeld mocht worden, zó druk was het bij de heropening van de DekaMarkt in Wormerveer. De supermarkt was ruim een jaar dicht, nadat dertien maanden geleden de bovenliggende parkeergarage instortte.

"Ja dat was heel erg nieuws toen, dat heeft heel veel gedaan", vertelt een klant. Ze is erg blij dat haar supermarkt nu weer open is. "Geweldig! Ik ben meteen vers fruit komen halen en ze hebben altijd hele mooie bloemen hier. Dus het was een groot gemis", reageert iemand anders.

De wederopbouw van de supermarkt duurde ruim dertien maanden: "We wilden eerst echt de parkeergarage goed controleren. En de stalen constructies van de winkel zijn volledig onderzocht. Niet een keer, niet twee keer maar wel drie keer, zodat we echt zeker wisten dat de parkeergarage weer veilig is", vertelt DekaMarkt-directeur Pieter Rozendaal.

Onlangs stortte ook het dak van het AZ-stadion in: zowel het dak van dit stadion als de parkeergarage in Wormerveer werden door dezelfde bedrijven gemaakt. Toch zorgt dat bij de meeste klanten niet direct voor een onveiliger gevoel: "Ik heb gekeken naar die balken en ik voel me weer veilig. En ik hoop dat het in de toekomst ook voor iedereen veilig zal zijn en blijven!"