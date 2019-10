Ondernemers bij ingestorte parkeergarage blij met heropening: "Het 'loopje' was er niet meer"

WORMERVEER - Ruim een jaar nadat een deel van de parkeergarage bij de DekaMarkt in Wormerveer instortte, ging de winkel plus parkeergelegenheid vandaag weer open. Ondernemers herinneren zich de dag van het ongeluk nog goed, maar zijn ook optimistisch over de toekomst: "Het is nu de veiligste parkeergarage van Nederland."

Jos Wiebring van Fiets.com werd ruim een jaar geleden door de politie verzocht het pand te verlaten. Hij zag vervolgens hoe er ruim een jaar aan de nieuwe garage werd gewerkt. "Het is nu de veiligste parkeergarage van Nederland! Er is zo lang aan gewerkt, het moet wel", lacht de ondernemer.

Wiebring is blij dat de DekaMarkt weer open is. Zijn fietsenwinkel zal door de heropening ook meer publiek krijgen. "Je merkt dat publiek wegblijft. Het 'loopje' was er niet meer." Hij verwacht dan ook meer reuring in zijn zaak de komende tijd.

Theo Harlaar, van Aanblik B.V., is ook blij met de opening, maar verwacht niet meer of minder winkelend publiek. "Je koopt niet zomaar een kozijn", zegt de kozijnenhandelaar. Hij is voor zichzelf enthousiaster dat de DekaMarkt weer open is. "Spulletjes voor de zaak kan ik nu weer om de hoek krijgen: suiker bijvoorbeeld."

Ook Harlaar verwacht geen problemen met de garage. Ook hij zegt dat het 'de veiligste garage ooit is'. "Alles is tot in het achterlijke doorgetrokken. Zoals zoveel dingen tegenwoordig overdreven worden in dit land."

Geen gewonden

18 september 2018 stortte een deel van de parkeergarage bij de DekaMarkt in. Er vielen geen gewonden. Later werd duidelijk dat er bij de bouw in 2010 veel mis is gegaan. Keer op keer zouden berekeningen en tekeningen van de constructie ontbreken, waardoor er een onveilige situatie voor omwonenden, voorbijgangers en bouwmedewerkers ontstond.