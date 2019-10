Gewonde (40) bij steekpartij in Beverwijk: verdachte (18) opgepakt

BEVERWIJK - Een 40-jarige man uit Beverwijk is vanmiddag neergestoken in de Van der Hoopstraat. De politie heeft kort daarna een 18-jarige man opgepakt.

De verdachte, waarvan niet bekend is waar hij vandaan komt, zou na de steekpartij zijn gevlucht op een fiets. Via Burgernet werd opgeroepen om naar hem uit te kijken.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk.