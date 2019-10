Mysterie: slachtoffers met steekwonden op eerste hulp, maar hoe ze eraan komen zeggen ze niet

AMSTERDAM - Meerdere personen hebben zich gisteravond bij de eerste hulp van het OLVG West in Amsterdam gemeld met diverse verwondingen, waaronder steekwonden. Maar het is niet duidelijk hoe ze aan de verwondingen zijn gekomen, ze houden zelf de tanden op elkaar. Toch wil de politie weten wat er is gebeurd, ze zoeken mensen die 'iets opvallends gezien of gehoord hebben in Amsterdam-West'.

De slachtoffers, onduidelijk hoeveel, kwamen dinsdagavond rond 22.15 uur bij het OLVG in de Jan Tooropstraat. Ze zijn daar behandeld, maar hoe ze aan die verwondingen zijn gekomen is dus vooralsnog een mysterie.

"We weten dat een aantal slachtoffers zich heeft gemeld met onder andere steekwonden", vertelt een woordvoerder van de politie. "Maar hoe ze daar aan zijn gekomen is onduidelijk." Om die reden is de politie op zoek naar getuigen of naar mensen die meer informatie hebben.

Lees ook: Groot mysterie bij vogelopvang: vier kauwen met dezelfde symptomen binnengebracht