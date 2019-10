Voor zevende (!) keer overvallen snackbar-echtpaar kan niet stoppen: "Ons gezin moet eten"

IJMUIDEN - Het begint bijna routinewerk te worden voor het echtpaar Jiang en Zhao uit IJmuiden. Gisteravond werd hun snackbar aan de Zuiderkruisstraat voor de zevende keer overvallen.

"We kunnen niet stoppen, we kunnen niet weg. We moeten blijven werken", vertelt mevrouw Jiang. Zij was gisteren boven de snackbar bezig toen er voor de zoveelste keer een overvaller binnenliep.

Mes

De overvaller - een man - pakte de kassa en rende naar buiten. De mede-eigenaar van de snackbar, meneer Zhao, was op dat moment in de keuken aan het werk. Hij pakte snel een mes en ging achter de overvaller aan, zonder succes.

De schade is groot voor Jiang en Zhao. In de kassa zat nog honderd euro, en een nieuwe kassa kost al snel bijna 1.000 euro. Een flinke aanslag voor het echtpaar, die sinds 2004 de snackbar in Zee- en Duinwijk runnen.

Stoppen geen optie

Aan overval-herinneringen geen gebrek bij Zhao en Jiang. De laatste was 'alweer' in februari vorig jaar. Toen drong een overvaller door tot te keuken, waarna een worsteling ontstond. Een 75-jarige bovenbuurvrouw wist de overvaller uiteindelijk de zaak uit te werken.

Ondanks dat hun zaak regelmatig het mikpunt is van criminelen, is stoppen geen optie voor de uitbaters. Er moet namelijk geld verdiend worden. Het stel heeft drie kinderen - onder wie een tiener - die ook in de zaak werken. "Er moet brood op de plank blijven voor de hele familie", vervolgt Jiang. "Eten en geld is belangrijk, voor de kinderen en het hele gezin."

Zoektocht

Of ze hun schade vergoed krijgen, is nog maar de vraag. De politie heeft gisteravond enige tijd gezocht naar de overvaller - onder meer met een helikopter. De man is echter niet meer gevonden.

Wel verloor hij de gestolen kassa onderweg, toen de overvaller struikelde. De kassa werd stuk terug gevonden. Wie tips heeft over de overval, wordt gevraagd zich te melden bij de politie.