Man (58) gewond na mysterieus ongeval in Wormerveer

WORMERVEER - Een 58-jarige man uit Assendelft is in de nacht van 12 op 13 oktober gewond gevonden langs een fietspad aan de Wandelweg in Wormerveer. Wat er gebeurt is, is zeer onduidelijk. De politie zoekt daarom getuigen.

Die nacht werd de man rond 00.20 uur gewond aangetroffen door een voorbijganger. Het slachtoffer is waarschijnlijk gevallen met zijn elektrische fiets, maar de omstandigheden zijn verdacht.

De politie onderzoekt daarom de valpartij en roept getuigen op zich te melden.