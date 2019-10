Politie krijgt twaalf tips binnen over aanranding in Wervershoof

WERVERSHOOF - Ook Opsporing Verzocht heeft gisteravond tijdens hun uitzending aandacht besteed aan de aanranding van een 17-jarig meisje uit Wervershoof. Naar aanleiding van deze uitzending zijn twaalf tips binnen gekomen.

In de nacht van 19 augustus is een 17-jarig meisje aan de Oudendijk in Wervershoof van haar fiets geschopt, mishandeld en aangerand. Zij fietste naar huis richting Medemblik, nadat ze naar de kermis was geweest met een vriendin.

Eerder besteedde Bureau NH ook al aandacht aan de zaak, maar toen kwamen er geen extra tips binnen. De landelijke uitzending van Opsprong Verzocht lijkt mogelijk meer uitkomsten te bieden.

Lees ook: Politie zoekt nog steeds naar aanrander 17-jarig meisje in Wervershoof: "Waarom ik?"

Toch blijft de politie voorzichtig over wat de tips kunnen betekenen voor het vinden van de dader. "We gaan eerst alle tips onderzoeken en kijken waar we verder mee kunnen. We kunnen nu nog geen uitspraken doen over de inhoud hiervan", aldus een woordvoerder.