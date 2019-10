West-Fries boerenstrijdlied nieuw leven ingeblazen: na 20 jaar nog steeds relevant

HOOGWOUD - Al 20 jaar geleden schreef Jan-Willem Groot van theatergroep Goddeluk Gezelschap uit Hoogwoud het boerenstrijdlied. Wie had ooit kunnen denken dat het na al die tijd nog steeds zo relevant zou zijn.

"We hebben het al dertig jaar over het feit dat de boeren het steeds zwaarder krijgen. We weten niet beter dan dat dit het onderwerp van vele gesprekken is onder West-Friese boeren", vertelt Tim de Haan - die samen met Jan-Willem Groot onderdeel is van de theatergroep.

De groep kwam een paar dagen geleden weer samen om na twee jaar rust weer over een nieuwe voorstelling te praten. Het verhaal van het boerenleven in West-Friesland was de aanleiding en zo kwam ook het gesprek op het boerenlijflied. "Jan-Willem zei gelijk dat we die dan wel weer konden gebruiken in de voorstelling", aldus Tim.

Sinds jaar en dag een probleem

"Al jaren wordt de regelgeving strenger en strenger. Boeren kunnen hun hoofd net boven water houden en het is al lang een heftige situatie. De maat was twintig jaar geleden al vol en toen vonden we het tijd voor een loflied. Jan-Willem is zelf ook tuinder en zodoende heeft hij het geschreven."

Nu wordt het liedje in al zijn glorie naar alle waarschijnlijkheid dus weer gere-integreerd in de nieuwe voorstelling van de groep. "Hopelijk kunnen we er volgend jaar september weer mee de bühne op", sluit Tim af.

Beluister hier het boerenstrijdlied van theatergroep Goddeluk Gezelschap: