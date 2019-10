Bewoners Amsterdamse Staatsliedenbuurt na steekpartij: "We gaan weg uit deze buurt"

AMSTERDAM - In de Staatsliedenbuurt in Amsterdam is vanmorgen is een taxichauffeur in zijn hand gestoken, niet helemaal duidelijk is wat er aan vooraf ging, maar vermoedelijk gaat het om een overval. Het gebeurde op het Van Beuningenplein, buurtbewoners kijken niet meer op van het incident.

"Het verbaast me echt niks hoor dat zoiets hier gebeurt, er zijn best wel wat "straatratjes" die hier in de buurt actief zijn", vertelt een vrouw met haar kind op de arm tegen AT5. "We gaan daarom ook weg uit deze buurt."

Een andere buurtbewoonster merkt op dat geweld op straat niet alleen hier een probleem is: 'Het is heel heftig, maar in Zuidoost gebeuren vaak wel heftigere dingen.'

De politie is na de steekpartij vanochtend op zoek naar twee verdachten. De taxichauffeur is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hij was na de steekpartij aanspreekbaar.