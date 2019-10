De Peiling: de verkoop van sigaretten in supermarkten moet verboden worden

NOORD-HOLLAND - De verkoop van sigaretten in supermarkten moet verboden worden. Supermarktketen Lidl verkoopt in haar Gooise vestigingen al geen sigaretten meer. Nog voor het einde van het jaar stopt de supermarkt helemaal met de verkoop van sigaretten en andere tabaksproducten. Uiterlijk in 2022 moeten alle tabakswaren uit de schappen van de supermarkt in heel Nederland verdwenen zijn.

Een goed idee of gaat dit te ver? En wat doen de andere supermarkten? Mogen er straks nog wel sigaretten verkocht worden bij tankstations? En waar kun je binnenkort nog wel sigaretten kopen?

Wat vind jij?

Is het terugdringen van verkooppunten voor tabakswaren een goed initiatief of onnodige betutteling? En hoe zit het dan met alcohol en energiedrankjes?

