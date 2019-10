Nieuw in Amsterdam: drugsbezitters mogen club straks niet in

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam benadrukt vandaag in een bericht aan drugsgebruikers dat er tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE), maar ook de rest van het jaar een 'zerotolerancebeleid' geldt.

Wie drugs bij zich heeft en een evenement of club wil bezoeken, wordt geweigerd. Dat staat in een statement van de gemeente, ADE, horeca Nederland, Jellinek, Evenementen Vereniging Amsterdam en de Nachtburgemeester van Amsterdam.

Niet thuis

"Uitgangspunt is dat illegale drugs niet thuishoren op feesten. We hanteren in clubs en tijdens evenementen een zerotolerancebeleid: je mag niets mee nemen, we nemen drugs af als we iets aantreffen en je mag het evenement niet meer bezoeken", staat in het bericht.

In het statement wordt nogmaals stilgestaan bij de schaduwkanten van het gebruik van drugs. "De criminaliteit en het daarmee gepaard gaande en toenemende geweld baren ons grote zorgen. Ook aan de invloed op onze kwetsbare jongeren en de belasting voor het milieu als gevolg van de productie van drugs, kunnen en willen we niet voorbijgaan."

Niet bestraft

Overigens hoeft niet iedereen die drugs op zak heeft te vrezen voor vervolging. Wie vijf of minder pillen bij zich heeft, wordt niet bestraft en krijgt dus ook geen strafblad. Het beleid dat bezoekers met drugs op zak worden geweigerd geldt al een paar jaar, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. Dit is zowel tijdens ADE als tijdens andere evenementen.

ADE is vandaag begonnen. Het evenement duurt vijf dagen en er worden zo"n 400.000 bezoekers verwacht.