Vattenfall Solar Team nu aan kop in Solar Challenge, Twentse concurrent van de weg gewaaid

NOORD-HOLLAND - In de World Solar Challenge in Australië heeft het team van de TU Delft, met vier Noord-Hollanders (drie uit het Gooi en een uit Heemstede) in de gelederen, de koppositie van het team van de Universiteit Twente overgenomen.

De harde wind speelde een belangrijke rol in de etappe. Een aantal van de zonnewagens vloog van de weg door harde windstoten.

Ook de Twentse auto raakte van de weg, waarbij het voertuig zwaar beschadigd is geraakt. De coureur bleef ongedeerd. Door de crash kan Twente de race niet vervolgen.

Titelverdediger Delft nam de leiding in het klassement over, gevolgd door het Belgische Agoria Solar Team. De auto van de Japanse Tokai-universiteit staat op de derde plek. Delft won de race al zeven keer.

Finish in zicht

De aankomst in Adelaide komt in zicht, al kan het weer nog flink roet in het eten gooien. Omdat het weer is omgeslagen, en de zon zich nauwelijks laat zien, kunnen de zonnewagens niet optimaal worden geladen. "Het gaat echt een heel spannende dag worden", zegt NH-verslaggever Rachel Morssink die met het Vattenfall Solar Team meereist.





Naar verwachting finisht de eerste auto donderdag in Adelaide. De race begon zondag.