VIDEO: Zo probeerden zes bevriende boeren met een 'varende tractor' de Hofvijver te bereiken

WEESP - Zes bevriende boeren uit Weesp en Nederhorst den Berg probeerden vanochtend een unieke stunt uit te halen in Den Haag: met een 'varende tractor' wilden ze de Hofvijver op om te protesteren. Een actie die de afgelopen dagen minutieus werd voorbereid.

Het plan om met hun opvallende varende trekker op de Hofvijver te gaan varen bedachten ze al even geleden. Vandaag was de grote dag.

Met oplegger naar Den Haag

Vanmorgen vroeg, rond 4.15 uur, vertrokken de boeren met de boot op een oplegger naar Den Haag. Alles op alles werd gezet om het doel te halen. De boeren stuurden een paar verkenners vooruit om in Den Haag de beste plek te vinden om de boot te lossen en zo snel mogelijk naar het Binnenhof te rijden. En dat alles door uit handen van de massaal opgetrommelde politie te blijven.

Lees ook: Boeren uit Weesp en Nederhorst met 'varende tractor' geweerd uit Den Haag

Het plan lijkt lang te slagen, totdat de telefoon rinkelt en een van de vrienden vertelt dat er toch wel erg veel politie op de been is op de plek waar de boot gelost moet worden. Het lukt de boeren uiteindelijk toch om hun varende trekker op de weg te krijgen, bij het Malieveld wordt het gevaarte op de weg getakeld. Vol gas rijden de boeren naar het Binnenhof, maar al snel worden ze toch tegengehouden door de politie. "Als we een kwartier eerder waren geweest, was het ons zeker gelukt", zegt Edward Voshaart.

Toch nog varen

Actie mislukt, zou je zeggen. Maar de boeren houden vol. "Als vanmiddag onze collega's uit het hele land hier zijn, dan gaat er nog wel wat gebeuren", zegt melkveehouder Ronald Wenneker. "De boot gaat vandaag zeker nog water zien."