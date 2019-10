Meerdere aanrijdingen in bocht N244 zorgen voor chaos bij Zuidschermer

ZUIDSCHERMER - In een bocht op de N244 bij Zuidschermer vonden vanochtend in korte tijd meerdere botsingen plaats. Er zijn twee mensen naar het ziekenhuis gebracht.

De eerste botsing was eenzijdig: een bestuurder knalde tegen de vangrail. Kort daarna botsten nog drie auto's op elkaar, vlak bij de plek van het eenzijdige ongeluk. De twee botsingen staan los van elkaar.

Het was daarna nog lang onrustig in de bocht. Want na de twee ongelukken knalden er nog twee auto's op elkaar. Bij de laatste aanrijding vielen twee gewonden. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Oorzaak

Volgens een ooggetuige was de weg glad, wat de oorzaak zou zijn van de botsingen. Op de weg zou olie of brandstof hebben gelegen. De politie kon dit nog niet bevestigen.