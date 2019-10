Verbrande doek uit tank gehaald na autobrand in Bussum

BUSSUM - Een geparkeerde auto in Bussum is vannacht flink beschadigd door een autobrand. De brand is vermoedelijk aangestoken: bij het blussen werd een verbrande doek uit de benzinetank gehaald.

De auto stond geparkeerd op een parkeerplaats aan de T.B. Huurmanlaan en de Ceintuurbaan. De brand werd ontdekt door een voorbijganger die meteen de politie belde.

De politie kon de eerste vlammen blussen. De brandweer heeft het blussen daarna overgenomen en kon voorkomen dat de auto helemaal uitbrandde. Toch is de schade aan de auto groot.

De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand, maar laat weten uit te gaan van brandstichting. Over de gevonden verbrande doek kan de politie niets zeggen. "In verband met het onderzoek doen we daar verder geen uitspraken over", zegt een woordvoerder.

Hilversumse autobranden

Er waren de afgelopen twee maanden meer autobranden in de regio, vooral in Hilversum. Een paar weken achter elkaar werden daar enkele autobranden zo goed als zeker aangestoken. De laatste tijd is het vrij rustig.