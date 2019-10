Auto over de kop op N9 bij Julianadorp

JULIANADORP - Een auto is vanmorgen op de N9 ter hoogte van Julianadorp over de kop geslagen. De bestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 8.30 uur. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt en belandde op zijn zijkant aan de andere kant van de berm.

Toen de politie aankwam, stond de bestuurder al naast de auto. De verwondingen leken mee te vallen. Toch is de persoon voor controle naar het ziekenhuis gebracht.