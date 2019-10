Motoragent op A7 aangereden door tractor onderweg naar boerenprotest

MIDDENMEER - Een motoragent van de politie is vanochtend op de A7 aangereden door een boer op een tractor. Volgens de politie lijkt het erop dat er geen opzet in het spel is.

De aanrijding gebeurde rond 7.45 uur in de buurt van Middenmeer. De tractor raakte de motorrijder tijdens het nemen van een bocht.

Agent gewond

De politie is een onderzoek gestart. De agent is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De verwondingen van de agent lijken mee te vallen.

Op de snelwegen in Nederland is het al de hele ochtend druk vanwege boze boeren die onderweg zijn naar Den Haag en Bilthoven voor het protest. Vanwege die drukte besloot een groep uit Texel niet meer naar Bilthoven te gaan, maar rechtstreeks naar Den Haag.