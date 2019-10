Texelse boeren passen plannen aan: niet naar RIVM, maar direct naar Den Haag

TEXEL - De boeren die vanaf Texel onderweg zijn om zich aan te sluiten bij de boerenprotesten in Den Haag, passen hun plannen aan. Door de verkeerschaos op de snelwegen gaan ze niet meer naar het RIVM, maar direct naar Den Haag.

De Texelse boeren zijn al sinds gisteravond onderweg. Het gaat om een groep van zo'n 40 boeren. Aanvankelijk zouden de boeren protesteren bij het RIVM-gebouw in Bilthoven vanwege de stikstofberekeningen, maar dat gaat nu dus niet door.

Malieveld

"Het staat zo vast, dat we hebben besloten om maar direct naar Den Haag te gaan", vertelt een van de Texelse boeren aan NH Nieuws. Het verkeer rond Utrecht staat muurvast door de grote hoeveelheid boeren die daar over de snelweg rijden. "Utrecht is sowieso al een grote bottleneck. Dit gaat flink uit de hand lopen, vooral in de regio Utrecht", meldt de ANWB.

In Den Haag mag niet gedemonstreerd worden op het Binnenhof. Een groep boeren uit Nederhorst den Berg die dat vanochtend probeerde, werd door de politie weggestuurd. Wel mag er op het Malieveld worden gedemonstreerd.