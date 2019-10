Boeren uit Weesp en Nederhorst met 'varende tractor' geweerd uit Den Haag

NEDERHORST DEN BERG - Boeren uit Weesp en Nederhorst den Berg die vanochtend in alle vroegte al wilden protesteren in Den Haag, zijn tegengehouden door de politie en het leger.

De groep bevriende boeren was vanochtend rond 6.00 uur al in de Hofstad. Zij wilden een varende tractor in de Hofvijver laten zakken. Dit werd door de politie echter op het laatste moment voorkomen.

Oorlogsgebied

"Je hebt een doel, en we waren er bijna. We moesten nog 100 meter en zagen de vijver bijna liggen", vertelt de teleurgestelde boer Edward Voshaart vanochtend bij de Ochtendshow op NH Radio. "We proberen later nog iets te bedenken om alsnog te water te raken."

Voshaart en zijn collega's onder politiebegeleiding de binnenstad uitgezet, zag NH Gooi-verslaggever Carlijn Kolk, die mee is met de boeren. "Het lijkt wel een oorlogsgebied. De stad staat vol met leger, marechaussee en politie."

Hoewel de protesterende boeren hun doel dus niet haalden, zit de sfeer er bij de vriendengroep goed in.



Boerenprotest

Boeren zijn vandaag uit heel Nederland onderweg naar het RIVM in Bilthoven om te demonstreren tegen de stikstofberekeningen. Hierna willen ze door naar het Binnenhof, maar het protest daar is verboden. Wel mag er gedemonstreerd worden op het Malieveld.

Volgens de politie zijn er vanochtend al vijftien boeren tegengehouden in Den Haag. Het winkelgebied en het Binnenhof zijn afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer.

Gisteravond vertrokken de eerste boeren al vanaf Texel, waarna de Friese boeren zich aansloten op de A7. Vooral rond Utrecht waarschuwt Rijkswaterstaat voor grote files. Vanochtend was de overlast hier al erg groot, onder meer omdat de boeren de snelweg blokkeren.