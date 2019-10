Kabinet wil rem op vakantievluchten op Schiphol: 'maatschappijen die bijdragen aan hubfunctie voortrekken'

SCHIPHOL - Het kabinet wil de groei van vakantievluchten op Schiphol een halt toeroepen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) werkt aan een regel om luchtvaartmaatschappijen die meer bijdragen aan de zogeheten hubfunctie - het wereldwijde netwerk van bestemmingen - zoals KLM, te bevoordelen bij de verdeling van vliegrechten.

Dat blijkt uit een concept van de Luchtvaartnota 2020-2050, dat in handen is van de Volkskrant. In de luchtvaartwereld wordt al lang uitgekeken naar de nota, waarin de koers van het Nederlandse luchtvaartbeleid voor de komende dertig jaar wordt uitgezet.

Lees ook: Formele goedkeuring voor verdelen vluchten tussen Schiphol en Lelystad Airport

Om omwonenden te ontlasten en de uitstoot van broeikasgassen te beperken, moet Schiphol het in die periode doen met beperkte groei. Na 2020 mag de luchthaven hooguit groeien naar 540 duizend starts en landingen per jaar, veertigduizend meer dan nu.

Corendon-topman Steven van der Heijden zegt tegen de krant te verwachten dat de nieuwe regel 'zeer in het nadeel van vakantiemaatschappijen gaat uitpakken'. "Het is nog maar de vraag of dit mag", voegt hij daaraan toe.

"Het grijpt nogal in in de vrije markt. Door de vertraging van Lelystad Airport en de langzame opbouw van het aantal vluchthaven als die luchthaven straks open mag, is er geen alternatief. Dat steekt ons het meest."