Trekkerstoet zorgt voor lange file op A6 richting Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - Hoewel het boerenprotest van vandaag in Noord-Holland nauwelijks tot oponthoud voor het verkeer zal leiden, loopt het verkeer op sommige snelwegen richting onze provincie wel vast. Dat is vooral het geval op de A6, waar de langzame trekkers tussen Urk en Lelystad voor een flinke file zorgen.

Omdat het eerste van het protest van vandaag zich afspeelt bij het RIVM in Bilthoven ondervindt vooral het verkeer op snelwegen richting Utrecht hinder van de trekkers die die kant opgaan. Op de A6 levert dat een file van zo'n twintig kilometer langzaamrijdend verkeer op.

Op de aansluitende A27 - tussen Almere en Utrecht - staat het verkeer tussen Almere en Huizen over een afstand van tien kilometers inmiddels vast. Onduidelijk is of de boeren deze file veroorzaken, maar feit is dat je daar rekening moet houden met twintig minuten vertraging.

Op de A7 richting Amsterdam loopt het verkeer op enkele plekken vast, waarbij je vooral tussen Den Oever en Hoorn rekening moet houden met vertraging.

In totaal staan er door de trekkerstoeten op de snelwegen inmiddels honderden kilometers file in het land. Kijk hier voor de meest actuele verkeersinformatie.