Camper vliegt in de fik in Zaandam

ZAANDAM - Er is vanavond een camper in de brand gegaan op de Hogendijk in Zaandam.

Volgens een getuige zagen de eigenaren twee mannen op een scooter. Ze zouden zijn gestopt bij de camper en iets hebben gegooid. Dat gaf een harde knal, waarna de camper in de brand vloog. Dit heeft de politie nog niet bevestigd.

De camper is niet helemaal uitgebrand, maar wel onbruikbaar. De politie gaat onderzoek doen.