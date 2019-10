IJMUIDEN - Een snackbar aan de Zuiderkruisstraat in IJmuiden is vanavond overvallen. Mogelijk door een man met een masker. De politie is met onder meer een helikopter opzoek naar de dader.

Het gebeurde rond half tien. Er is ook een Burgernetbericht uitgestuurd.





De dader zou gevlucht zijn in de richting van de Saturnusstraat. Het is al de zevende keer dat deze snackbar is overvallen.