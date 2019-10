Medewerkers onder de indruk van 'gevelcrash' in Alkmaar: "Bizar ongeluk"

ALKMAAR - Er waren allemaal werknemers én patiënten in het Alkmaarse gebouw waar vanmiddag rond het middaguur een auto de gevel in is gereden. "Ik hoorde ineens een hele harde knal. Best spannend", aldus een van de mensen die binnen was. Er raakte een persoon gewond bij het ongeluk.

Hoe dit precies heeft gebeuren aan het Oudorperplein is nog niet duidelijk. De medewerkers wisten te vertellen dat de gewonde in ieder geval niemand van hen was. Waarschijnlijk gaat dit dus om een van de inzittenden van de auto.

NH Nieuws nam een kijkje bij de behoorlijk beschadigde gevel.