Deel N244 bij Alkmaar hele herfstvakantie afgesloten vanwege vervanging asfalt

ALKMAAR - Een deel van de N244 (Westdijk) tussen Alkmaar en Purmerend is in de herfstvakantie afgesloten voor automobilisten. Het wegdeel tussen de Leeghwaterburg en de Kogerpolderbrug wordt opnieuw geasfalteerd. Dit kan zorgen voor overlast. Bussen rijden op andere tijden en het pontje bij Akersloot vaart niet.

De exacte datum waarop de weg afgesloten is, is vanaf vrijdag 18 oktober om 20.00 uur tot en met maandag 28 oktober om 05.00 uur. De fietspaden blijven wel in gebruik.

De provincie Noord-Holland raadt aan om rekening te houden met minimaal een half uur vertraging en de spits met de auto te mijden.



Groot onderhoud

Op de site meldt de provincie dat het asfalt van de N244 toe is aan groot onderhoud. "Uitstel van het onderhoud zou ertoe kunnen leiden dat door slecht weer, zoals strenge vorst, spoedreparaties moeten plaatsvinden. Dat zou op onverwachte momenten voor files en omleidingen zorgen. Daarnaast is het tijdig vervangen van het asfalt belangrijk voor de veiligheid van de weggebruiker."

Het is een bewuste keuze om de onderhoudswerkzaamheden in de herfstvakantie uit te voeren, aldus de provincie. "Er is dan in de regel minder verkeer." Langs de routes staan op verschillende locaties bergingsbedrijven die de weg snel vrij kunnen maken na een eventueel ongeval. Ook worden de bedientijden van de Leeghwaterbrug tijdens de spits beperkt en worden de regelingen voor verkeerslichten op de omleidingsroutes aangepast.

De werkzaamheden zijn meegenomen in de meestgebruikte navigatie-apps.

Openbaar vervoer

Vanwege de afsluiting van de N244 rijdt buslijn 123 van 21 tot en met 25 oktober alleen als pendelbus tussen De Rijp en Schermerhorn. Tussen Alkmaar en Schermerhorn kan gebruik gemaakt worden van buslijn 129. De pendelbus rijdt ieder uur, maar op andere tijden dan de normale tijden van buslijn 123. Hierdoor is er een goede aansluiting met lijn 129.

Pontje Akersloot gesloten

Tijdens de afsluiting is de aanmeerlocatie van pontje Akersloot onbereikbaar voor voertuigen en fietsers. Dit betekent dat het pontje van 18 tot en met 28 oktober niet vaart. Fietsers kunnen wel gebruik maken van de tijdelijke pont ter hoogte van de Leeghwaterbrug.