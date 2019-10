Scholieren ervaren hoe visueel beperkten het verkeer meemaken: "Niet in de sloot vallen"

ALKMAAR - Slechtzienden en blinde voetgangers met een witte stok ervaren nog te vaak dat er niet voor hen wordt gestopt. Dat leidt tot gevaarlijke situaties in het verkeer. Daarom komen de Oogvereniging en Visio in actie in Alkmaar, op de internationale Dag van de Witte Stok.

Veel fietsers en automobilisten weten niet dat zij voorrang móeten geven aan blinde of slechtziende voetgangers met een witte stok die willen oversteken. "1 op de 3 mensen met een visuele beperking ervaart het als beangstigend om deel te nemen aan het verkeer", legt Sandra van Leeuwen van de Oogvereniging Noord-Holland uit.

"Men voelt zich onveilig als er snel nog even iemand voor je langs gaat als je wilt oversteken. Mensen met haast die ons niet te tijd geven om te oriënteren. Het staat in de wet: als de stok omhoog gaat ben je verplicht te stoppen."

Niet iedereen weet dat en dat is de reden om vandaag meer begrip te kweken tijdens de landelijke campagne 'Stop voor de Witte Stok'. Leerlingen van het Alkmaarse Dalton College mogen het daarom zelf uitproberen: