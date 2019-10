Tweede Kamervragen aan minister over pilotenbende Beverwijk

BEVERWIJK - Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus heeft Kamervragen gekregen over de aanhoudende onrust die de Pilotenbende in Beverwijk veroorzaakt. Twee VVD-Kamerleden willen van de CDA'er weten wat hij aan het probleem gaat doen.

Kamerleden Dilan Yesilgöz en Jeroen van Wijngaarden dienden vandaag acht vragen in aan de minister. Zo willen zij onder andere opheldering over waarom de politie in Beverwijk aangeeft moeite te hebben met het aanpakken van de groep jongeren.

"Bent u het eens met de mening dat het onacceptabel is dat tientallen jongeren, al langere tijd, beroofd en mishandeld worden door deze bende en dat omwonenden hun kinderen ‘s avonds niet meer over straat durven te laten gaan?", vragen ze.

Daderaanpak

Ook willen de twee weten of de minister gehoor gaat geven aan de oproep vanuit de Beverwijkse politiek om meer ondersteuning. Het duo pleit in de vragen ook voor een 'integrale persoonsgerichte daderaanpak', omdat er in hun ogen een "onhoudbare situatie is ontstaan in de gemeente.

NH Nieuws maakte eerder onderstaande reportage over de Pilotenbende: