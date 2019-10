Vrouw gewond na val bij zwembad in Center Parcs Zandvoort

ZANDVOORT - In het zwembad van Center Parcs Zandvoort is vanmiddag een vrouw gewond geraakt, nadat ze op een trap bij het zwembad was uitgegleden.

De vrouw kwam op haar hoofd terecht en raakte tijdens de val ook nog eens bekneld in de tralies van de trap. Personeel van het park heeft eerste hulp aan de vrouw verleend, waarna ze door een ambulance is meegenomen naar het ziekenhuis.

Volgens een woordvoerder van het park lijken de verwondingen mee te vallen en wordt er contact met de familie gezocht, die momenteel op het park verblijven.