Politie voorkomt vechtpartij tussen Haarlemse scholieren

HAARLEM - De politie heeft vanmiddag een vechtpartij tussen twee groepen scholieren kunnen voorkomen in Haarlem. Dat gebeurde op de hoek van de Leidsevaart en de Munterslaan, waar volgens een getuige ruim 100 mensen stonden.

Volgens een woordvoerder van de politie waren er twee personen aan het vechten en stonden daar heel veel mensen omheen. Toen het eerste politiebusje kwam aanrijden om poolshoogte te nemen, vlogen de groepen uit elkaar.

De politie is daarna nog gebleven om te kijken of het rustig bleef. Er is niemand aangehouden en er zijn bij het bureau geen aangiftes binnengekomen.