Walibi doet aangifte tegen Beverwijker om 'afpersing' na ontdekken datalek: "Vroeg alleen om vier kaartjes"

BEVERWIJK - Walibi gaat aangifte doen van afpersing tegen Beverwijker Jan van Kampen (28). Hij ontdekte een datalek op de website van het pretpark: verkoopresultaten over entreebewijzen, kaartjes voor spookhuizen en Fast Lane-tickets waren allemaal en voor iedereen in te zien. Van Kampen nam daarover contact op met Walibi, vroeg om vrijkaartjes, maar het pretpark zegt dat hij ze zou hebben afgeperst.

Dat bevestigt een woordvoerder van Walibi aan NH Nieuws na berichtgeving van Looopings en RTL Nieuws. Ze wil niet ingaan op de grond van de aangifte, maar zegt wel: "Als je het woord afpersing opzoekt, krijg je wel een idee van wat er gebeurd is."

Jan van Kampen begrijpt er helemaal niets van. "Eerlijk gezegd ben ik nogal verward", meldt de Beverwijker tegen NH Nieuws. Hij had niet verwacht dat zijn ontdekking voor zoveel ophef zou zorgen.

Datalek

Naar eigen zeggen ontdekte de softwareontwikkelaar in maart dat verkoopinformatie op de website van Walibi te vinden was. Hij nam contact op met het pretpark; eerst telefonische en later via e-mail, waarin hij de gevonden data toelicht. In het mailcontact dat volgde (de mails zijn in handen van NH Nieuws) lijkt er niets aan de hand. Van Kampen: "De ICT-manager van Walibi reageerde enthousiast. Hij vroeg of ik naar ze toe wilde komen om het lek te bespreken en was zelfs bereid om onkosten te vergoeden. Ook zou ik toegangsbewijzen krijgen."

Daarna bloedde hun contact dood. "Ik liet het voor wat het was. Zoveel boeide het me niet. Maar toen ik afgelopen vrijdag weer getipt werd over data en ik dit ook vond, heb ze opnieuw gemaild. In die mail zei ik dat ze wederom data lekten en vroeg ik 'zullen we de bron van de datalek en het niet publiceren van data dit jaar ruilen voor vier kaartjes voor volgende week zondag, inclusief Fastlane Gold Single + RIP Pass, Below en Clinic?'"

Afpersing

Dat schoot bij Walibi blijkbaar in het verkeerde keelgat, want vervolgens kreeg Van Kampen een e-mail van Walibi-directeur Mascha van Till. Daarin schrijft zij dat het pretpark zich 'niet laat chanteren' en daarom aangifte gaat doen. "Wij willen dit verder niet via de media doen", reageert een woordvoerder van het pretpark na navraag. "Dit laten we aan de politie over."



Tekst gaat door onder tweet



Van Kampen zegt tegen NH Nieuws dat het in zijn werkveld normaal is dat als je een datalek meldt, je daarvoor iets terugkrijgt. "Het leek me gewoon leuk om Halloween bij Walibi te vieren met een groep vrienden. En kom op, vier kaartjes voor een pretpark: wat voor afperser ben je dan?"

Ook is hij boos over een uitspraak die Walibi eerder vandaag deed tegen RTL Nieuws. 'De aangifte is niet wegens het datalek, maar wordt gedaan tegen Van Kampen omdat hij hen vaker contacteerde en hen daarin zou hebben afgeperst'. Van Kampen: "Toen ik dat las, dacht ik echt: 'what the fuck?!' Zo'n extreme reactie. Ik heb ze in maart een mail gestuurd en nu lijkt het alsof ik ze wekelijks afpers!"

De Beverwijker krijgt online veel steun en dat doet hem goed. "Ik merk dat de meesten aan mijn kant staan. En Walibi kan me nog steeds bellen hoor."