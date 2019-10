Poll over omstreden Kamerlid Van Haga gekaapt door buitenlandse stemmers

HAARLEM - Een poll op de site van het Haarlems Dagblad is gekaapt door stemmers met een buitenlands IP-adres. De stelling gaat over het omstreden Kamerlid en vastgoedeigenaar Van Haga, die een conflict heeft met een huurder in Haarlem.

Dat meldt het Haarlems Dagblad. Volgens de krant is er op de poll 'Het zou Van Haga sieren om huurder toch te laten wonen in hofje' inmiddels ruim 400 keer gestemd, waarvan 200 stemmen uit het buitenland afkomstig zijn.

De meeste stemmen zijn voor de optie 'oneens'. Als de buitenlandse stemmen niet meegewogen zouden worden, dan steunt 75 procent de stelling wél en 25 procent niet.

Uitzetting

Van Haga wil een huurder van het Haarlemse Essenhofje uit zijn woning zetten en kreeg daarin onlangs gelijk van de rechter. De bewoner probeert nu via een zogenoemd spoedappèl die belissing terug te draaien.