Opnieuw vragen over geluidsoverlast in Bovenkarspel: "Alleen maar erger geworden"

BOVENKARSPEL - Statenlid Wim Hoogervorst (SP) lijkt weer in de bres te springen voor de inwoners in Bovenkarspel, die veel geluidsoverlast ervaren van vrachtwagens op de nieuwe N307. Hij stelt vragen aan de provincie welke opties er zijn voor het terugdringen van de overlast.

Al sinds de nieuwe Westfrisiaweg (N307) is geopend in november 2018, hebben de inwoners van de wijk Broekerhaven in Bovenkarspel last van het vrachtverkeer. Door de nieuwe weg zou dit verkeer namelijk enorm zijn toegenomen en zou dit de buurt letterlijk slapeloze nachten bezorgen.

Alleen maar erger geworden

NH Nieuws belde met Rob Kuipers van de bewonersvereniging Broekerschans, om te vragen of de situatie inmiddels is verbeterd. "Het is echt alleen maar erger geworden. De afgelopen maanden is het ook nog nat geweest, wat het geluid nog veel erger maakt", vertelt hij. De zware vrachtwagens zijn het probleem, in combinatie met de stijgende en dalende weg. "Na de rotonde moeten de grote vrachtwagens optrekken en dat zorgt voor een enorm kabaal. Daarna daalt de weg en remmen ze weer. Dat geluidswerende asfalt is niet genoeg, want het gaat niet om een bandenprobleem maar om het geluid van ronkende motoren."

Bekijk hier de reportage van NH Nieuws met de buurtbewoners in februari:

Tekst gaat verder onder de video.





Hoogervorst stelt nu vragen aan de provincie over het beloofde verkeersonderzoek. De provincie beloofde de buurt namelijk al in februari dat er een verkeersonderzoek zou komen van maart tot en met mei, om daarmee vast te kunnen stellen of de klachten over toename van verkeer gegrond zijn. "Zijn die resultaten inmiddels al bekend? Zo ja, wat is hier uitgekomen?" Aldus de vragen van Hoogervorst.

NH Nieuws belde met de provincie die ons vertelde dat het onderzoek inderdaad is afgerond, maar de conclusies nog niet op papier staan. "Maar dit zal niet lang meer duren", aldus woordvoerder Harriet Wijker.

Geluidsscherm

Daarnaast stelt Hoogervoorst ook voor om een nieuw geluidsscherm te bouwen voor de bewoners van de Broekerhaven. "Er staat nu namelijk een oude, die er al ruim voor de opening van de nieuwe weg stond. Bent u nog van mening dat dit scherm nu fungeert om het geluid te weren?", aldus de vraag aan de provincie.

Het geluidsscherm is volgens Rob ook inderdaad de oplossing. "Die moet er eigenlijk komen vanaf de rotonde tot aan de haven, op de plek waar de weg dus stijgt en daalt."

Weinig concreet

Toch vind Rob dat ze zelf erg hard moeten werken voor een positieve uitkomst. "Iedereen staat ons netjes te woord: provincie, politiek en gemeente. Maar tot nu toe zijn het met name veel gesprekken die worden gevoerd. Er is nog weinig concreet."

Inmiddels is de buurtbewoners van de Broekerhaven beloofd dat er medio november terugkoppeling komt over het onderzoek. Of en wanneer er dan een nieuw geluidsscherm komt, is alleen nog niet bekend.