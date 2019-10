Eerste rechtszaak over voorbereidingen F1: rechter buigt zich over zandhagedis en rugstreeppad

ZANDVOORT - Natuurorganisaties als Natuurbelang en Natuurbehoud hebben dinsdag voor de rechtbank in Haarlem gepleit voor het stilleggen van de werkzaamheden voor de Formule 1 op en rond Circuit Zandvoort. Ze vinden dat het leefgebied van de rugstreeppad en de zandhagedis te veel wordt aangetast. De provincie Noord-Holland en het circuit zien de rechterlijke uitspraak met vertrouwen tegemoet. "Het is een belangrijk onderwerp en zijn er keurig mee omgegaan", aldus Robert van Overdijk, directeur van het Circuitpark Zandvoort.

Het draait allemaal om een ontheffing die het Circuit Zandvoort in september ontving van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Daarin wordt goedkeuring gegeven om te werken in en bij leefgebieden van de rugstreeppad en de zandhagedis, Europese beschermde diersoorten. Daar zijn veel voorwaarden aan verbonden om de populaties zo goed mogelijk in stand te houden. Het circuit zegt zich tijdens de werkzaamheden aan al die regels te hebben gehouden en ook te zullen houden. De natuurorganisaties vinden dat er door de tijdsdruk te veel fouten zijn gemaakt en dat de populaties groot gevaar lopen, mochten de geplande werkzaamheden verder uitgevoerd worden.



Amfibieschermen

Opvallend is dat dinsdag alles draait om de zandhagedis en de rugstreeppad, maar dat geen van de partijen exact lijkt te weten hoeveel er eigenlijk leven op en rond het circuit. "Daar moet dus veel meer onderzoek naar gedaan worden. Dit is allemaal haastwerk en dan ga je fouten maken", aldus Marc Janssen, van Stichting Duinbehoud. Volgens Robert van Overdijk is er gedurende de eerste werkzaamheden goed op de beestjes gelet. "Er zijn amfibieschermen geplaatst, er vinden controles plaats door een erkend ecologisch bedrijf. Tot de dag van vandaag voldoen we aan alle voorwaarden." Ook toekomstige werkzaamheden vinden onder toeziend oog van een ecoloog plaats. Afgevangen zandhagedissen worden een stukje verplaatst, naar de 'veilige' kant van de schermen. De zorg richt zich voor de natuurorganisaties vooral op de hagedissen die nog niet 'actief' zijn en diep onder de grond leven. "Daar gaat straks de bulldozer dus over", aldus Janssen.



Groot maatschappelijk belang

Voor het ontvangen van de ontheffing moest het circuit kunnen aantonen dat de Formule 1 'een dwingende reden van groot openbaar belang' heeft. Dat lukte, Robert van Overdijk legt uit waarom dat geldt voor de Formule 1 in Zandvoort.



De natuurorganisaties denken daar anders over en vinden dat de ontheffing op basis van deze argumenten nooit verleend had mogen worden.



De natuurorganisaties zitten niet allemaal op dezelde lijn qua actievoeren. Zo kiest Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen ervoor om een hardere koers te varen dan bijvoorbeeld stichting Duinbehoud. Die laatste hoopt in gesprek te blijven met het circuit. Ze zullen wel door blijven procederen totdat hun vier 'eisen' worden ingewilligd. "Minder stikstofuitstoot, minder CO2-uitstoot, minder geluidhinder en een fatsoenlijk natuurbeheer op en rond het circuitpark." De directie van Circuit Zandvoort heeft ook altijd aangegeven om in gesprek te blijven.

De rechter deed dinsdag nog geen uitspraak. Ze wilde zich eerst goed laten informeren door alle partijen. Zo wilde ze weten hoe het straks met de werkzaamheden voor de nieuwe toegangsweg zit, hoe de wandelpaden naar en van het circuit lopen, welke vergunningen er nog moeten worden aangevraagd en wanneer en of de amfibieschermen worden verwijderd. Over twee weken, op 29 oktober, volgt de uitspraak.