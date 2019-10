Hilversumse chauffeuse Jolanda rijdt na drama met gestolen taxi weer vrolijk rond

HILVERSUM - Even dacht de Hilversumse taxichauffeuse Jolanda Baegen nooit meer taxi te kunnen rijden nadat ongenode gasten er op een feestje van haar dochter met haar taxi vandoor gingen. Zeker toen de auto zo goed als total loss werd teruggevonden, leek al haar hoop vervlogen. Tot deze week: Jolanda rijdt weer vrolijk rond, mét haar vertrouwde auto.

De taxi van Jolanda werd twee maanden geleden gestolen toen twee jongens op het feestje van haar dochter de sleutels van tafel gristen. Jolanda deed aangifte en nam contact op met de verzekering, maar die bleek geen cent uit te keren omdat haar auto al die jaren niet goed verzekerd bleek rond te rijden. Ze was ten einde raad en deed met tranen in haar ogen haar verhaal aan NH Nieuws. "Het is mijn kindje en nu is 'ie weg", treurde ze. "De taxi is mijn lust en mijn leven. Dit betekent het einde van mijn bedrijf, ik moet een uitkering aanvragen."

Jolanda had lang de hoop dat haar auto zou worden teruggevonden. Dat gebeurde ook, maar dat zorgde voor een nieuw drama. De auto bleek zo goed als total loss. Het zorgde ervoor dat haar vrees waarheid werd: op de taxi rijden zat er niet meer in.

Onverwachte hulp

Tot al snel na de vondst van haar taxi de telefoon rinkelde. De Peugeot-dealer waardoor Jolanda de auto als vaste klant liet onderhouden bood aan te helpen en kosteloos de schade te herstellen. "Jolanda is een goede klant van ons. Als je hoort dat ze zolang haar auto kwijt is en geen geld kan verdienen, dan wil je toch helpen en kijken wat je voor haar kan doen. We hebben besloten haar schade te herstellen", zegt Hajo Vos van garage Nefkens.

Jolanda is dolblij dat ze weer met haar taxi aan het werk kan. "Het was wel weer even wennen, maar hij rijdt heerlijk", zegt ze.