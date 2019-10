Schoolreisje naar Schiphol: "Absoluut ook over CO2-uitstoot"

SCHIPHOL - Leerlingen van groep 6 van de Dr. Plesmanschool uit Badhoevedorp kregen vandaag les van KLM-grondstewardessen op Schiphol. De kinderen mochten helpen met het inchecken van passagiers en hun koffers. De keuze van KLM om juist deze leerlingen uit te nodigen was niet toevallig: de school is vernoemd naar de eerste directeur van de maatschappij die deze maand haar honderdjarig bestaan viert.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De kinderen werden verdeeld in groepen en kregen uitleg over het inchecken met een computer of bij een grondstewardess en hielpen passagiers bij de baggage drop. Voor veel leerlingen was Schiphol al bekend terrein, vanwege een eerdere vliegvakantie, maar geen van de kinderen had ooit achter een echte incheckbalie gestaan.

Lees ook: Huis Ten Bosch 100ste KLM-huisje: "Past bij Nederland en KLM"

Volgens hun leerkracht Marion Kamperman werken de ouders van de meeste leerlingen direct of indirect voor Schiphol of KLM. Desondanks schuwt de Plesmanschool er niet voor om de actualiteit aan te halen bij de lessen. Kamperman: "Wij werken bij begrijpend lezen met nieuwsbegrip. Dat maakt gebruik van teksten uit de actualiteit en dat ging pas geleden ook over CO2-uitstoot."

Dubbel

"Het is alleen lastig als je in de omgeving woont waar heel veel mensen toch afhankelijk zijn van Schiphol", vervolgt Kamperman. "Het is een beetje dubbel. Aan de ene kant snappen ze heus wel dat het vervuilend is, maar aan de andere kant is het ook je vader die er werkt."

Tekst gaat verder onder de video:



Na het inchecken was het voor de kinderen tijd om in te stappen. Niet in het vliegtuig, maar in de bus terug naar school in Badhoevedorp.