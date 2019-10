Explosie bij 'stroomstation' in Cruquius: deel apparatuur weggeblazen

CRUQUIUS - Bij een zogenoemd opstijgpunt in Cruquius - waar een stroomspanningslijn van masten verdergaat in een kabel onder de grond - was vanmorgen een explosie en brand.

Binnen het met hekken afgesloten stuk gaat elektriciteit van de hoogspanningskabels in de lucht de grond in. Dat gebeurt via speciale verbindingscomponenten. Eén hiervan is ontploft en in de fik gevlogen.

Een naastgelegen stuk grasveld kwam daardoor vol met olie te liggen. Deze grond zal moeten worden afgegraven om verdere verontreinig te voorkomen.

Ziekenhuis

De explosie werd opgemerkt doordat het Spaarne Gasthuis een dip merkte in de stroomspanning.

Gebruikers hebben geen last gehad van stroomuitval, want het spanningsnetwerk is 'redundant uitgevoerd'. Dit houdt in dat bepaalde onderdelen dubbel aanwezig zijn, zodat het geheel goed blijft functioneren wanneer een onderdeel uitvalt.

Het zogenoemde opstijgpunt wordt beheerd door TenneT; zij zijn de elektriciteitstransporteur in Nederland.

Rectie TenneT

Woordvoerder van de spanningsnetbeheerder Jeroen Brouwers: "We doen onderzoek naar de oorzaak. Het zou door een kortsluiting gebeurd kunnen zijn, maar dit weten we nog niet zeker. Er was niemand in de buurt op het moment van de explosie en bij bijvoorbeeld onderhoud aan de component wordt sowieso altijd alle hoogspanning er vanaf gehaald. Er was een knal. Om aan te geven: bij jou thuis staat er 230 volt op je stopcontact, in dit component staat 280.000 volt."



Volgens hem kan het kloppen dat het Spaarne Gasthuis een elektriciteitsdip merkte. "Bijvoorbeeld door een flikkering van de lampen. Er was geen stroomuitval. Een ziekenhuis heeft altijd een eigen voorziening om op terug te vallen."