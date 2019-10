De Peiling: maximumsnelheid terug naar 100?

NOORD-HOLLAND - De maximumsnelheid op autosnelwegen moet overal weer terug naar 100 km per uur. Dat is beter voor het milieu en ook het aantal ongelukken op snelwegen zal afnemen.

Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatoverleg, noemt het "een beetje armetierig als we in deze rijke samenleving het rijden van 130 beschouwen als het grootste goed in de wereld".

En uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid blijkt dat het aantal ongelukken op snelwegen de afgelopen vijf jaar is verdubbeld. En dat terwijl er steeds minder politie op de snelwegen te zien is. Bovendien maakt het ook meteen een einde aan de wirwar van verkeersborden met daarop telkens weer andere maximumsnelheden.

