Stakende ziekenhuismedewerkers in Den Helder tegengewerkt en geïntimideerd door leiding

DEN HELDER - De stakende medewerkers van het Noordwestziekenhuis in Den Helder voelen zich vandaag tegengewerkt door hun leidinggevenden. Dat zegt actievoerder Gerhard Sipsma. "Ze dwingen mensen telefoontjes aan te nemen of afspraken door te laten gaan. Sommigen voelen zich zo geïntimideerd dat ze weer aan de slag gaan. Een hele poli is ineens niet meer actie-bereid."

Net als andere ziekenhuizen in de regio voeren vandaag ook de Alkmaarse en Helderse vestigingen van de Noordwest Ziekenhuisgroep actie voor een betere cao. Het begon volgens medewerker en actievoerder Gerhard Sipsma zo goed. "De Raad van Bestuur had ons beloofd ons alle ruimte te geven, maar ze houdt zich hier duidelijk niet aan."

Zondagsdienst

Er zou een zondagsdienst worden gedraaid, wat inhoudt dat de operatiekamers, radiologie, verpleegafdelingen en tientallen andere afdelingen tijdens de actie dicht zijn voor niet-spoedeisende zaken. "Maar de leidinggevenden hielden in opdracht van de Raad van Bestuur de actie tegen", zegt Sipsma. "Ze verplichtten mensen telefoontjes aan te nemen en afspraken door te laten gaan. Ik hoorde dat sommigen heel intimiderend overkwamen, waardoor de medewerkers niet meer durfden te staken."

Lees ook: Personeel ziekenhuis Den Helder voert volgende week actie, in oktober deel ziekenhuis dicht

Sipsma neemt zijn collega's niets kwalijk. "Ik snap dat ze onder druk worden gezet. En dat ze onder dreiging van ontslag of maatregelen weer gaan werken." Maar hij is wel boos op de Raad van Bestuur. "Ze zeggen eerst achter onze actie te staan, maar op de dag zelf zijn ze het ineens niet."

Gevolgen

Het gedrag van de raad gaat daarom gevolgen krijgen, kondigt de actievoerder aan. "Ik word er alleen maar fanatieker door. Tot nu toe zijn het alleen maar publieksvriendelijke acties geweest, maar ik vind dat we daar nu vanaf moeten stappen. We zouden bijvoorbeeld 24 uur de spoedeisende hulp kunnen sluiten. Ik weet dat het niet klantvriendelijk is, en dat het extreme ideeën zijn, maar als we zo worden gedwarsboomd stappen we over op zwaardere maatregelen."

Lees ook: Vijf vragen over 'staking' bij Spaarne Ziekenhuis in Haarlem

Vakbondsbestuurder Fred Seifert van de FNV bevestigt dat er 'incidenten zijn gemeld wat betreft intimidatie'. "We hebben onze leden instructies gegeven hoe ze daar mee om moeten gaan."

Probleem is dat er bewijs moet zijn, voor juridische stappen kunnen worden genomen, zo zegt hij. "Tegen informele intimidatie is weinig te doen. Bij het begin van de ziekenhuisacties werd al gedreigd met het inhouden van salaris. Toen is duidelijk gemaakt dat het personeel er niet van is gediend. Maar nu zijn mensen individueel onder druk gezet." Het is niet voor het eerst dat dit gebeurt, aldus Seifert: "Maar het zegt wel iets over de werkgever en de sfeer binnen zo'n bedrijf."

Ziekenhuis ontkent

Noordwest Ziekenhuisgroep zegt zich niet te herkennen in de berichtgeving. "In mijn beleving geven we de medewerkers alle ruimte", aldus woordvoerder Rinske de Wit. "Al moet ik daarbij toevoegen dat ik geen individuele medewerkers heb gesproken. Maar dat mensen onder druk zouden zijn gezet om weer te werken, wil ik ten stelligste ontkrachten. We hebben afgesproken dat als minder dan de helft van het personeel van een poli staakt, die gewoon open blijft. Dat is volgens mij wat is gebeurd."