Verdachten en slachtoffers van schietpartij Den Helder 'lijken elkaar te kennen'

DEN HELDER - De verdachten en slachtoffers van de schietpartij in Den Helder lijken bekenden van elkaar te zijn. Dat is een voorzichtige eerste conclusie van de politie. Er werden vorige week drie mannen beschoten terwijl ze in een geparkeerde auto zaten. Die wagen stond op de parkeerplaats van de McDonalds bij het bedrijventerrein Kooypunt.

Bij de schietpartij raakte een 27-jarige man uit de gemeente Hollands Kroon en twee mannen van 24 en 21 jaar uit Den Helder gewond.

Volgens getuigenverklaringen waren er twee schutters. Een ervan, een 48-jarige man uit Leeuwarden, werd kort na de schietpartij al aangehouden. De tweede is nog spoorloos. Of er sprake is van een poging tot liquidatie, kan de politie niet zeggen. "We hebben nog niet iedereen kunnen spreken", zegt woordvoerder Erwin Sintenie. "Maar het lijkt er wel op dat de betrokkenen elkaar kennen. Daarmee kunnen we de zorgen van mensen wegnemen dat er op los geschoten zou worden in Den Helder."

Want dát er veel Nieuwediepers bezorgd zijn, is duidelijk. De Telegraaf sprak na de schietpartij met bezoekers van de fastfoodketen. Zij zeggen de plek in de avond te vermijden. "Ik kom hier eigenlijk nooit. Het is een afgelegen plek. Een beetje duister", zo zei er een. Een medewerker van een accountantskantoor gaf aan dat er al maatregelen waren getroffen: "Ik kijk nergens meer van op. Vrouwen mogen hier 's avonds niet meer alleen werken. Dat beleid hebben we al. Ik zou hier 's avonds niet willen lopen."