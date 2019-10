Automobilist ramt gevel van pand in Alkmaar: een gewonde

ALKMAAR - In Alkmaar heeft een automobilist de gevel van een gebouw geramd. Er is iemand gewond geraakt. Het is onduidelijk of het slachtoffer in de auto zat. In het pand zit een huisarts.

De auto reed vanmiddag tegen het gebouw op het Oudorperplein. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de gevel stabiel is. De gemeente, van wie het pand is, is ernaartoe. Er wordt ook een onderzoek ingesteld door de VOA (verkeersongevallenanalyse) van de politie.

Wat er misging, is nog niet duidelijk. De politie gaat niet uit van opzet.