Amsterdam Marathon voor dummies: wordt er in Nederland ook onder de 2 uur gelopen?

AMSTERDAM - Aankomend weekend kan de hardloopliefhebber zijn hart weer ophalen: de 44ste editie van de Amsterdam Marathon staat weer voor de deur. De lopers starten in het Olympisch Stadion en komen 42,195 kilometer later, na een veelzijdige route, ook op dezelfde plek over de finish. Afgelopen weekend werd er bij de marathon in Wenen voor het eerst door een mens onder de 2 uur gelopen. Is dat in Amsterdam ook mogelijk en wie zou dat moeten gaan doen? NH Sport-commentator Edward Dekker beantwoordt tien vragen.

1. Is het mogelijk dat er in Amsterdam ook onder de 2 uur gelopen wordt, net als in Wenen dit weekend?

Nee. Wel gaat het bijna elk jaar harder in Amsterdam. Inmiddels staat het parcoursrecord op 2.04.06 op naam van Lawrence Cherono. Dat werd vorig jaar gelopen. Onze hoofdstad staat in het klassement van de gemiddeld snelste marathonsteden op plaats zes. De tijd die Eliud Kipchoge in Oostenrijk liep (1.59.40) is bovendien geen officieel wereldrecord. Hij liep niet in een wedstrijd en werd geholpen door tientallen hazen (zie vraag 8) die elkaar telkens afwisselden. En er werden meer hulpmiddelen ingezet (laserpen op de weg voor de ideale snelheid, nieuw asfalt, aantal keren hetzelfde rondje gelopen). Er zal echt wel een moment komen dat er in een stadsmarathon een eindtijd beneden de 2 uur op het bord staat, maar dat zal dan eerder in het 'snelle' Berlijn zijn dan in Amsterdam.

2. Gaat het weer nog parten spelen? Het is al weken behoorlijk slecht...

De weersvooruitzichten zijn goed. Zeker als het topveld om 9.30 uur van start gaat. De temperatuur is dan rond de 10 graden en er zal niet veel wind staan. Omdat de (zuiden)wind vaak in de loop van de dag wat aantrekt, valt het startschot in vergelijking met 15 jaar geleden ook vroeger. Een beetje nattigheid deert de lopers eigenlijk niet. Of het moet echt gaan hozen, maar dat is niet de verwachting.

3. Doen er nog grote namen mee?

De op papier snelste man Ayele Abshero heeft zich afgemeld met voedselvergiftiging. Na hem is Solomon Deksisa de rapste. Hij liep vorig jaar in Amsterdam naar de derde tijd in 2.04.40 De Ethiopiër kent dus het parcours. In Amsterdam slagen ze er vrijwel altijd een groep te formeren die lange tijd bij elkaar blijft, waardoor de kans op een snelle eindtijd het grootst is. Er kan dan ook zomaar iemand opduiken die nu 2.06 of 2.07 achter zijn naam heeft staan. En vlak ook Abdi Nageeye niet uit, Nederlander van Somalische komaf.



4. Hoeveel lopers doen er in totaal mee?

De organisatie heeft ruim 47.000 inschrijvingen voor alle afstanden binnen. Daarvan gaan 17.000 mensen de marathon lopen. De andere lopers kiezen voor de halve marathon, de 8 kilometerloop of de kinderloop.



5. Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen dit jaar?

Het meest opvallende is dat de Amsterdam Marathon aan populariteit blijft winnen. Er is een recordaantal deelnemers en de aantrekkingskracht op buitenlandse atleten is groot. Uit liefst 140 landen staan er atleten aan het vertrek. Van Bermuda, Haïti tot Pakistan, Nieuw-Zeeland en Libanon. De Nederlandse lopers vormen met 23.500 man uiteraard wel het leeuwendeel.



6. Kunnen de Nederlanders het verschil maken? Of zullen ze een bijrol spelen?

Zoals gezegd is Abdi Nageeye onze troefkaart. Hij liep dit voorjaar in Rotterdam een nieuw nationaal record in 2.06.17. Hij heeft aangegeven niet te willen afwachten en gaat met de groep snelste lopers mee. Nageeye traint met wereldrecordhouder Kipchoge en loopt ook op de door sponsor Nike nieuw ontwikkelde schoenen, waardoor atleten nóg harder zouden gaan. Het zou heel bijzonder zijn als Nageeye in Amsterdam wint. Gerard Nijboer was in 1989 de laatste winnaar bij de mannen. De eerste drie Nederlanders die in het Olympisch Stadion finishen, veroveren de gouden, zilveren en bronzen medaille, omdat in Amsterdam tegelijkertijd ook het Nederlands kampioenschap wordt gelopen.

7. Hoe wordt het geregeld om zo'n wereldstad plat te leggen voor een evenement?

Dat is een kwestie van op tijd alle benodigde vergunningen aanvragen bij de gemeente. Daarin trekken alle betrokken partijen gezamenlijk op. Zolang het parcours niet wijzigt, weet iedereen wat er moet gebeuren. Organisator Le Champion zet zo'n 1.500 vrijwilligers in om bijvoorbeeld verzorgingsposten te bemensen. Het afsluiten van wegen en het plaatsen van hekken wordt door een professioneel bedrijf gedaan.

8. Wat zijn hazen?

Zij regisseren de race voor de toplopers. Bij de mannen zijn er drie lopers die de kopgroep van een man of twaalf door het eerste deel van de wedstrijd moeten loodsen. Zij bepalen het tempo en kiezen de ideale lijn. Zij gaan weg op een tijd van 2 uur en 5 minuten. Ook de tweede groep heeft de beschikking over twee hazen die op een iets rustiger schema vertrekken. Na zo'n dertig kilometer stapt de laatste tempomaker uit en is het aan de overgebleven lopers om de koers 'hard' te maken. Op die manier is de kans op een snelle eindtijd het grootst.

9. Hebben alleen de topatleten hazen?

Nee. In Amsterdam heb je een 'pacing-team' voor recreatieve lopers. Dit zijn duidelijk herkenbare en goed getrainde atleten waarbij je je kunt aansluiten. Zij kunnen een gelijkmatige race lopen en dat vergroot voor de recreanten de kans dat zij hun streeftijd halen.

10. Wanneer kunnen we op tv en online kijken?

De gezamenlijke uitzending van NH Sport en AT5 komt vanuit het Olympisch Stadion en begint zondagochtend al om 9.00 uur en duurt afhankelijk van de binnenkomst van de lopers tot ongeveer 12.00 uur.