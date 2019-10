Ruiter houdt geperforeerde long over aan val tijdens mega paardenrit

HUISDUINEN - Een ruiter is zaterdag bij Huisduinen lelijk ten val gekomen tijdens de driejaarlijkse strandrit met honderden Friese paarden. De Amerikaanse hield zeven gebroken ribben, een geperforeerde long en een inwendige bloeding in haar bil over aan de val. Dit jaar deden 450 deelnemers mee aan de tocht van Callantsoog naar Huisduinen.

De organisatie vertelt op de Facebookpagina van de grote strandrit dat de ruiter er niets aan kon doen dat ze van haar paard viel. "Dit ongeval is voortgekomen uit het feit dat mensen de regels niet hanteren en de stoet hard voorbij galopperen terwijl nadrukkelijk is aangegeven dat dit niet is toegestaan."

Artikel gaat verder onder het Facebookbericht.



Precies dát gebeurde, net na het keerpunt in Huisduinen. Het paard van de Amerikaanse Valerie Bseibes schrok van de twee paarden die hard in galop langs kwamen zetten. Ze steigerde en ging er vandoor. Hoewel de vrouw lelijke verwondingen overhield aan de val, maakt ze het volgens de organisatie inmiddels weer 'redelijk goed'.

'Heb respect voor elkaar'

"Mensen, in zo een grote groep is het zaak om respect voor elkaar te hebben", reageert de organisatie boos. "We hopen dat de ruiters die zich aangesproken voelen ten aanzien van dit incident en contact op willen nemen met ons of met haar. En voor de overige deelnemers.. Een kaartje zou haar goed doen..."

NH Events deed zaterdag live verslag van de bijzondere paardenrit. Het evenement wordt eens in de drie jaar gehouden en trekt elk jaar meer deelnemers. Bekijk hieronder de uitzending terug: