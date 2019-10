AMSTERDAM - Station Amsterdam Centraal bestaat vandaag 130 jaar. NS en ProRail vieren dat onder meer met een concert van het NS Orkest in de monumentale hal.

Ook zijn er gratis rondleidingen door de Koninklijke wachtkamer, waar vroeger koetsen met koninklijk bezoek het station in- en uitreden. Verder kunnen mensen treinkaartjes voor de eerste klas winnen als ze een verjaardagslied spelen op de piano in de stationshal. Ook zijn er historische beelden te zien op digitale schermen in het station.

Het gebouw in Amsterdam is sinds 15 oktober 1889 in gebruik. Twintig jaar daarvoor was opdracht gegeven voor de bouw. Architect Pierre Cuypers - ook bekend van het Rijksmuseum - maakte het ontwerp. Overigens reden er wel al langer treinen in Nederland. De eerste vertrok 180 jaar geleden, op 20 september 1839, vanuit Amsterdam richting Haarlem.