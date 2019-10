Meisje (9) aangereden in Haarlem: automobilist rijdt door

HAARLEM - Een 9-jarige fietsster is gisteren in Haarlem aangereden door een automobilist die zich onmiddellijk na het ongeluk uit de voeten maakte.

Het meisje fietste in het bijzijn van haar moeder over het Staten Bolwerk, ter hoogte van de Kinderhuissingel, toen ze werd aangereden. In plaats zich te bekommeren om het jonge slachtoffer of te informeren hoe het met haar ging, vervolgde de automobilist zijn weg.

Bij de aanrijding en de daaropvolgende val liep het meisje meerdere schaafwonden op haar knieën en een bult op haar hoofd op. Ook was ze flink overstuur, schrijft de politie op Facebook. Nadat haar moeder de schade had opgenomen, bleek medische behandeling niet nodig.

Kobaltblauwe sedan

Op basis van getuigenverklaringen heeft de politie een signalement van de verdachte opgemaakt. Het gaat om blanke man van 20 à 25 jaar oud, die in de opvallend felgekleurde kobaltblauwe personenauto met kofferbak (type sedan) reed, die is voorzien van een luidruchtige uitlaat.

Getuigen hebben de politie verteld dat de automobilist zich schuldig maakte aan roekeloos rijgedrag. Zo zou hij voorafgaand aan de aanrijding meerdere keren geen voorrang hebben verleend aan fietsers, waar dat wel verplicht was. Wie informatie heeft over de verdachte automobilist of zijn auto, wordt verzocht die te delen met de politie.