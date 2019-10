Fysiotherapeut Eric helpt hersenletselpatiënten met nieuwe therapie terug in de maatschappij

BUSSUM - Het lijkt net een Aziatische vechtsport in slow motion, maar dat is het niet. In zijn Bussumse praktijk werkt fysiotherapeut Eric Ruiter dagelijks met hersenletselpatiënten aan hun herstel via de sport Wing Chun. Met de therapeutische vorm van de sport, die ASKI heet, helpt hij veel patiënten.

Vooral patiënten met niet-aangeboren hersenletsel hebben baat bij de ASKI-methode, die vooral gaat over ontspanning en balans. Eric heeft al veel mensen die niet meer goed konden lopen en last hadden van spasmen geholpen. "Wij hebben met Wing Chun mensen zelfs weer volledig aan het werk gekregen, terwijl we dat van tevoren nooit gedacht hadden."

Maandenlange coma

Initiator van het gebruiken van de eeuwenoude Aziatische sport is Swen de Vries Robles. Zelf lag hij zeven maanden in coma na een hersenoperatie. Toen hij ontwaakte, moest hij alles opnieuw leren. Omdat hij zelf van origine fysiotherapeut is, was de stap om met deze therapie te revalideren snel gezet.

Swen: "Ik ben al begonnen met deze therapie toen ik nog in een rolstoel zat. In de afgelopen jaren ben ik enorm door deze oefenvorm vooruit gegaan. Ik heb geleerd mijn spasmen te onderdrukken." Het gaat zelfs zo goed, dat hij zelf inmiddels ook lesgeeft in de praktijk van Eric.

Toen de fysiotherapeut Swen voor het eerst ontmoette, wist Eric direct dat Swen veel kon betekenen voor de revalidatie van andere patiënten: "Ik was meteen onder de indruk van zijn verhaal en dacht: 'hier moeten we iets mee'. We zijn toen begonnen met deze therapie, omdat we zagen hoeveel baat Swen erbij heeft. Omdat hij zelf fysiotherapeut is, helpt hij ons bij de lessen. Nog steeds maakt hij grote stappen. Eerst was hij na een half uur lesgeven compleet uitgeput. Nu staat hij hele middagen te oefenen met patiënten."

"Ik kan dit"

Voor Swen spreekt het vanzelf dat hij deze lessen geeft: "Ik maak gebruik van mijn eigen ervaringen en zie dat patiënten op dezelfde manier vooruit gaan als ik." Eric: "De ASKI-methode is nog geen officiële therapie bij revalidatie, maar we zien hoeveel mensen er mee geholpen zijn. We hopen dat op een gegeven moment ook wetenschappelijk te kunnen onderbouwen."

Voor Swen is het bewijs allang geleverd: "Eerst kon ik nauwelijks iets en nu weet ik: ik kan dit."