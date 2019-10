Herpesvirus uitgebroken bij manege in Enkhuizen

ENKHUIZEN - Bij een manege in Enkhuizen is de besmettelijke paardenziekte Rhinopheunomie ofwel 'Rhino' uitgebroken. De ziekte, in essentie een herpesvirus, kan in een ernstige vorm uitmonden en kan ertoe leiden dat een zwanger paard een miskraam krijgt of dat het zenuwstelsel van het dier wordt aangetast. "Wees daarom voorzichtig dat je de ziekte niet overdraagt", vertelt paardenarts Willemieke van der Wal.

Het virus is op dit moment alleen nog uitgebroken in de 'verkoudheidsvorm', dit is het voorstadium. "Dit kan in een week of twee weer over gaan, maar we houden het goed in de gaten. De paarden worden ondersteunend behandeld want genezen gaat niet. Het is een herpesvirus, dus als het eenmaal in het paard zit gaat het niet meer weg. Net als bij mensen eigenlijk", vertelt paardenarts Willemieke die werkzaam is bij de dierenkliniek in Enkhuizen.

Snot aan kleding

Ondanks dat de ziekte regelmatig voorkomt bij paarden jonger dan twee jaar, staat iedereen wel op scherp in de regio Enkhuizen en Andijk. De verkouden paarden kunnen elkaar aansteken en daarom waarschuwen maneges, samen met de dierenkliniek, aan alle berijders en bezoekers van paarden om zichzelf goed te douchen en kleding te wassen. "Het is niet overdraagbaar op mensen, dus zij lopen geen risico. Het gaat er puur om dat je de ziekte als mens niet overdraagt van het ene op het andere paard. Als je bijvoorbeeld snot op jouw mouw hebt en je raakt een ander paard aan, kan die ook weer besmet raken. Daarom hopen we dat mensen voorzichtig zijn", aldus Willemieke.

Lees ook: Zeer besmettelijke paardenziekte in de IJmond: Harddraverij Santpoort waarschuwt

Het is niet bekend om welke manege in Enkhuizen het gaat. Wel waarschuwen maneges in de buurt de bezoekers ook voor het virus. "Ontsmet je borstels en paardenspulletjes goed", aldus manege Bij de Vleet uit Andijk.