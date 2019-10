Lichaam gevonden in sloot van woonwijk in Hoofddorp

HOOFDDORP - In een sloot in de Hoofddorpse wijk Pax is zojuist een overleden persoon gevonden. De politie houdt er rekening mee dat het slachtoffer door een misdrijf is omgekomen, want het gebied is aangemerkt als 'plaats delict'.

Dat bevestigt de politie tegenover NH Nieuws. Het stoffelijk overschot is gevonden in een sloot bij de Martin Luther Kingstraat. De politie kan nog niet zeggen of het om een man of een vrouw gaat.

Tekst gaat door onder de foto



Gisteren werd er via Burgernet opgeroepen om in de buurt van de nabijgelegen Femina Mullerstraat uit te kijken naar een vermiste man. De politie sprak 'van een urgente vermissing', maar kan nog niet bevestigen of het om dezelfde persoon gaat.