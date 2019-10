Verbindingsweg A1-A9 weer open: file lost langzaam op

DIEMEN - Door een ongeluk op de A9 was de verbindingsweg tussen de A1 en de A9 dicht en stond het verkeer op de A1 muurvast. inmiddels is de weg weer open en neemt de file af.

Het ongeluk gebeurde op de A9 bij knooppunt Diemen, vlak na de op de verbindingsweg richting Amstelveen, meldt Rijkswaterstaat. Daardoor is er op de A1 veel vertraging: tussen Blaricum en knooppunt Watergraafsmeer staat het verkeer over een afstand van 19 kilometer stil.

Verkeer op de A9 achter het ongeluk moest 'slalommen' om de bij het ongeluk betrokken auto's te passeren, meldt Rijkswaterstaat op Twitter.

Op de A9 loopt het verkeer tussen Badhoevedorp en Aalsmeer vertraging op, al komt het verkeer daar iets sneller vooruit dan op de A1.

Wie nog niet in de file staat en richting Schiphol en Utrecht moet, wordt geadviseerd om te rijden via Amsterdam (A1, A10). Naar verwachting is de weg rond 10.45 uur weer vrij.